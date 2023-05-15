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Polisin dur ihtarına uymadı kazada hayatını kaybetti

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#Trafik Kazası#Polis#Bartın
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2023 12:47

Bartın’da sabah saatlerinde polisin dur ihtarına uymayan araç orta refüje çarptı. İkiye bölünen aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçtaki 2 kişi ise yaralandı.

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Kaza Bartın İmam Hatip Kavşağı ile Özel İdare Kavşağı arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolda zikzaklar çizerek ilerlediği görülen araç için polis ekipleri ‘dur’ ihtarında bulundu.

Polisin ihtarına rağmen durmayan ve hızla yola devam eden Burhan Ağartan (22) idaresindeki 67 AAV 985 plakalı Tofaş marka araç İmam Hatip Kavşağından Özel İdare Kavşağına ilerlerken kontrolden çıkıp orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle araç adeta ikiye bölündü. Kazanın ardından bölgeye 112, İtfaiye, AFAD ve Emniyet ekipleri sevk edildi.

Araç sürücüsü Burhan Ağartan olay yerinde hayatını kaybederken araçtaki T.A. (17) ve İ.N.U. 112 ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#Trafik Kazası#Polis#Bartın

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