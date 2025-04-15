Polisin 'Dur' ihtarına uymadı: Esenyurt'tan Avcılar'a kadar kaçtı

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Esenyurt'ta denetim yapan Yunus polisi timleri, durumundan şüphelendikleri 34 FMN 769 plakalı cipi durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli, araçla kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada, Ambarlı Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'ne kadar kaçan şüpheli, başka bir otomobil ile çarpıştı. Aracın kaza yaparak durmasıyla birlikte, Yunus polisleri şüpheliyi yakalamak için aracın tekerleklerine ateş ederek, camlarını kırdı. Kaçtığı cipten çıkarılarak yere yatırılan şüpheli, ters kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Kovalamaca sırasında 3 polis memurunun yaralandığı, tedaviye alınan polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Olayı gören Umut Sağlam, "Aracın sürücüsü yukarıdan aşağı gelirken polislerin ikazına rağmen durmadı. Söylenene göre bayağı bir kovalamaca olmuş. Burada tekerleklerine ateş ettiler ama yine durmadı. Kırmızı arabaya çarpınca durdu. Sonra memur arkadaşlar camları kırarak içeriden çıkardılar. Yaralı yok. Duyduğumuza göre polis arkadaşların elini cam kesmiş sadece" dedi.

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Şüphelinin çarptığı aracın sahibi Kamil Şahin ise, "Biz caddeden geliyorduk. O da yukarıdan aşağı geldi. Hızlı geldiği için kafa kafaya çarpıştık. Polisler zaten arkasındaydı. Sonra onlar durdurdular" dedi.