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Polisin dikkatinden kaçmadı: Ayağındaki alçıdan uyuşturucu çıktı

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#Muş#Polis#Uyuşturucu
Polisin dikkatinden kaçmadı: Ayağındaki alçıdan uyuşturucu çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2024 14:52

Muş'ta uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde polisin üzerini aradığı yolcunun ayağındaki alçının içerisinden 293,84 gram eroin çıktı.

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Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde koltuk değnekli, ayağı alçılı yolcunun durumundan şüphelenip, üst araması yaptı. Aramada, yolcunun ayağındaki alçının içinde, 293,84 gram eroin ele geçirildi.

Ayağının kırık olmadığı, uyuşturucu taşımak için alçı sardığı belirlenen şüpheli, gözaltına alındı. Muş Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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#Muş#Polis#Uyuşturucu

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