Polisin dikkati uyuşturucu kuryesini yakalattı
Kocaeli'de midesinde uyuşturucu taşıdıkları belirlenen İran uyruklu 3 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda durdurulan yolcu otobüsündeki İran uyruklu 3 kişinin durumundan şüphelendi.
Şüphelilerden birinin el bagaj kısmındaki ceketinde 25 fişek metamfetamin bulundu. Zanlıların uyuşturucu maddeleri yutmuş olabileceğini değerlendiren ekipler, bu kişileri hastaneye götürdü.
Röntgenlerinde midelerinde uyuşturucu madde olduğu belirlenen zanlıların vücudundan tıbbi müdahaleyle uyuşturucu çıkarılarak 103 fişek halinde 871 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle