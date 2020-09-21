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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 21.09.2020 - 16:10 | Son Güncelleme:

Polisin denetim yaptığı sırada iş yeri sahibinin telefonunu çaldı

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Polisin denetim yaptığı sırada iş yeri sahibinin telefonunu çaldı
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ELAZIĞ'da, bir internet kafeye denetime gelen polis ekiplerine aldırmadan iş yeri sahibinin telefonunu çalan şüpheli, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kimliği tespit edilen şüpheli, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, geçen perşembe, İzzetpaşa Mahallesi Mimar Faruk Caddesi üzerinde bulunan internet kafede meydana geldi. Şüpheli K.Ş., kafeye denetim için gelen polislerle ilgilenen işletme sahibi Murat Gürocak'ın dalgınlığından faydalanarak masanın üzerinde bulunan cep telefonunu alarak iş yerinden çıktı. Telefonunu bulamayan Gürocak, güvenlik kameralarına bakınca çalındığını gördü. Durumun polise bildirilmesinin ardından şüpheli K.Ş., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. K.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalınan telefonun bulunması için çalışma sürüyor.

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