‘Polisimiz Bodrum’da kiralık bulsun bakalım’

Programda konuşan Bakan Soylu, 15 Temmuz’dan sonra Türkiye’nin yeni güvenlik konseptine ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatına uygun olarak mekan konusunda değişiklik adımı attıklarını kaydederek, “Doğu ve Güneydoğu’da çevik kuvvet bölgeleri oluşturulacaktı. Buna ait binalar yapılacaktı. Artık buna ihtiyaç olmayacağına hep beraber karar verdik” diye konuştu.

‘BULABİLMEK MÜMKÜN DEĞİL’

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokol imzaladıklarını, bu protokol çerçevesinde de binalar inşa ettiklerini anlatan Bakan Soylu, yüksek kiralara dikkat çekti:

“Bakanlığımız rotasyon bakanlığıdır. Ben 4 yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyorum. Boyuna arkadaşları Türkiye’yi turlattırıyoruz. Bazı yerler var, kiralık ev bulabilmek mümkün değil. Hadi gitsin de bir polisimiz, Bodrum’da kiralık ev bulsun parayla bakalım.”