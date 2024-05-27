'Polisim' yalanıyla 2,3 milyon lira dolandırdı

Haberin Devamı

Olay, Yüzevler Mahallesi Sadık Esen Sokak'taki Iraklı ailenin evinde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Aygin, aileyi telefonla arayıp kendisini istihbaratçı ve üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtarak, "Kimliğiniz bir suç örgütü çetenin evinden çıktı. Evinizde birazdan arama yapılacak. Elinizde ziynet eşyası ve para ne varsa ortaya dökün ve bizi bekleyin" diyerek, 12 saat boyunca telefonda konuşmalarıyla aileye korku salıp paniklemelerine neden oldu.

İbrahim Aygın daha sonra da ailenin oturduğu apartmana gidip, 50 bin dolar ile 20 bin dolar değerinde ziynet eşyası, 620 euro ve 17 bin TL olmak üzere toplam 2 milyon 278 bin TL'yi alıp ortadan kayboldu.

DOLANDIRILDIKLARINI ANLAYINCA POLİSE GİTTİLER

Iraklı aile bir süre sonra dolandırıldığını anlayıp İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, özel bir ekip oluşturup dolandırıcıyı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Kısa sürede güvenlik kamerasından kimlik tespitini tamamlayan ekipler, İbrahim Aygin'in araç değiştirip Amasya'dan ayrılarak Sivas'a geçtiğini belirledi. Özel ekip, dolandırıcıyı, çaldığı paralar ve ziynet eşyalarıyla Sivas'ta yakaladı. İbrahim Aygin, daha sonra Amasya Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilip sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Haberin Devamı

Iraklı ailenin Türkçe bilen kızı Rana Waad Elias (29), olayı şöyle anlattı:

"Beni yabancı bir numara 'İstihbarattan polisim' diye aradı. 'Senin kimliğin bir suç örgütünün evinde arama sırasında çıktı. Seninle birlikte mağdur olan 25 kişi var. Arayan adam şu an evde kim var?' diye sordu. Sonra 'Evde kim varsa hepsini bir araya topla ve telefonun hoparlörünü aç, size tercüman getireceğiz’ dedi. Daha sonra 'Bu gizli bir operasyon evdeki bütün telefonları toplayın ve kapatın telefonlardan sizi görüyoruz, biz şimdi tutanak tutacağız evde ne kadar altın, para ya da yabancı para varsa hepsini söyleyin. Evi aramaya geleceğiz, söylediğinizden farklı bir para bulursak hepsi elinizden alınacak' dediler. Biz de korktuk ve hepsini söyledik. Yaklaşık 12 saat telefonumuz açık kaldı. Sonra gelip paraları alıp gitti." (DHA)

Haberin Devamı