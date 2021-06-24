Polisim deyip terapiste tecavüz etti
İstanbul’da Kadıköy Bağdat Caddesi’nde bulunan terapi merkezine 18 Haziran’da giden bir kişi, işyeri sahibi M.T.’ye (44) polis olduğunu söyledi. İşyerinde fuhuş yapıldığı gerekçesiyle M. T.’yi polis merkezine götürmekle tehdit etti. Ardından cinsel ilişki teklifinde bulundu. M.T. karşı çıkarak işyerinden çıkmasını istedi. Saldırgan, silahla darp ettiği M.T.’ye başına silah dayayarak tecavüz etti. Sonra da işyerinden ayrıldı. M.T.’nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.
Kamera görüntülerini inceleyen polis, kullandığı kamyonetin plakasından saldırganın Şevket Karadağ (51) olduğunu belirledi. Önceki gün gözaltına alınan Şevket Karadağ’ın üzerinde sahte polis kimliği ve rozeti bulundu.
8 farklı suç kaydı olan ve nitelikli yağma suçundan aranan Şevket Karadağ mahkemeye sevk edildi. İfadesinde M.T. ile para karşılığı ilişkiye girdiğini iddia ederek, sahte polis kimliği göstermediğini söyledi. Şevket Karadağ, nitelikli cinsel saldırı ve hürriyetten yoksun bırakma suçlarından tutuklandı.