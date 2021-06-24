MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPolisim deyip terapiste tecavüz etti
GeriGündem Polisim deyip terapiste tecavüz etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Çetin AYDIN/İSTANBUL
Haber Giriş: 24.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Polisim deyip terapiste tecavüz etti

Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
Polisim deyip terapiste tecavüz etti

İstanbul’da Kadıköy Bağdat Caddesi’nde bulunan terapi merkezine 18 Haziran’da giden bir kişi, işyeri sahibi M.T.’ye (44) polis olduğunu söyledi. İşyerinde fuhuş yapıldığı gerekçesiyle M. T.’yi polis merkezine götürmekle tehdit etti. Ardından cinsel ilişki teklifinde bulundu. M.T. karşı çıkarak işyerinden çıkmasını istedi. Saldırgan, silahla darp ettiği M.T.’ye başına silah dayayarak tecavüz etti. Sonra da işyerinden ayrıldı. M.T.’nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.

Kamera görüntülerini inceleyen polis, kullandığı kamyonetin plakasından saldırganın Şevket Karadağ (51) olduğunu belirledi. Önceki gün gözaltına alınan Şevket Karadağ’ın üzerinde sahte polis kimliği ve rozeti bulundu.

Polisim deyip terapiste tecavüz etti

8 farklı suç kaydı olan ve nitelikli yağma suçundan aranan Şevket Karadağ mahkemeye sevk edildi. İfadesinde M.T. ile para karşılığı ilişkiye girdiğini iddia ederek, sahte polis kimliği göstermediğini söyledi. Şevket Karadağ, nitelikli cinsel saldırı ve hürriyetten yoksun bırakma suçlarından tutuklandı.
Polisim deyip terapiste tecavüz etti


Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi