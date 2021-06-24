Polisim deyip terapiste tecavüz etti

Kamera görüntülerini inceleyen polis, kullandığı kamyonetin plakasından saldırganın Şevket Karadağ (51) olduğunu belirledi. Önceki gün gözaltına alınan Şevket Karadağ’ın üzerinde sahte polis kimliği ve rozeti bulundu.



8 farklı suç kaydı olan ve nitelikli yağma suçundan aranan Şevket Karadağ mahkemeye sevk edildi. İfadesinde M.T. ile para karşılığı ilişkiye girdiğini iddia ederek, sahte polis kimliği göstermediğini söyledi. Şevket Karadağ, nitelikli cinsel saldırı ve hürriyetten yoksun bırakma suçlarından tutuklandı.







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