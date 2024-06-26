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Polisi şehit eden katil kendini böyle savundu... İstenen ceza belli oldu! Duruşma tarihini duyan aile gözyaşlarına boğuldu

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#Cihat Ermiş#Muhammet Berke Çorak#İstanbul
Polisi şehit eden katil kendini böyle savundu... İstenen ceza belli oldu Duruşma tarihini duyan aile gözyaşlarına boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 11:21

Büyükçekmece'de polis memuru Cihat Ermiş'i, ihbar üzerine gittiği evde, silahla ateş ederek şehit eden Muhammet Berke Çorak'ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı sanık Çorak'ın ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapsini istedi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Duruşma tarihinin 10 Ekim'e verilmesinin ardından şehidin eşi ile annesi duruşma gününün şehit polisin ölüm yıl dönümünden bir gün sonrasına denk gelmesinden ötürü gözyaşlarına hakim olamadı.

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Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Muhammet Berke Çorak tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada müşteki Cihat Ermiş'in eşi Nülüfer, annesi Sare ve babası Şefik Ermiş ile taraf avukatları da hazır bulundu.

"ÇOCUĞUMUN DOĞUM GÜNÜNDE EŞİM ŞEHİT EDİLDİ"

Şehit polis Cihat Ermiş'in eşi Nilüfer Ermiş, "Çocuğumun doğum gününde eşim şehit edildi. Benim çok zoruma gidiyor. Sanığın nefes alması bile zoruma gidiyor. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Polisi şehit eden katil kendini böyle savundu... İstenen ceza belli oldu Duruşma tarihini duyan aile gözyaşlarına boğuldu

SAVCI SANIĞIN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 3 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ

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Duruşmada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Çorak hakkında 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Polisi şehit eden katil kendini böyle savundu... İstenen ceza belli oldu Duruşma tarihini duyan aile gözyaşlarına boğuldu

"KORKTUĞUMDAN DOLAYI ATEŞ ETTİM"

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Çorak, olay nedeniyle çok üzgün olduğunu söyleyerek, "O gün evime ateş edildiği için korktuğumdan dolayı ateş ettim. Kapım açılmıştı. Çok pişmanım" diye konuştu.

DURUŞMA TARİHİ VERİLDİ; ŞEHİDİN AİLESİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Mahkeme heyeti, Muhammet Berke Çorak'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebini kabul ederek duruşmaya 10 Ekim'e erteledi. Kararın ardından, Ermiş'in eşi ile annesi duruşma gününün şehit polisin ölüm yıl dönümünden bir gün sonrasına denk gelmesinden ötürü göz yaşlarına hakim olamadı.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Muhammet Berke Çorak'ın 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' ve 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

 

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#Cihat Ermiş#Muhammet Berke Çorak#İstanbul

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