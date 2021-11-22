Polisi şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücünün ifadesi ortaya çıktı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kırmızı alarm Durdurulamıyor... İşte ilçe ilçe son durumKırmızı alarm! Durdurulamıyor... İşte ilçe ilçe son durum#Koronavirüs
Mucizevi, sıradışı Skor 1-1ken...'Mucizevi, sıradışı! Skor 1-1'ken...'#Fenerbahçe
Sağanak ve kar geliyor Dikkat: Tarih belli olduSağanak ve kar geliyor! Dikkat: Tarih belli oldu#Meteoroloji
Doğruluk oranı yüzde yüze yakın... Geri sayım başladı İlk kez DHAya anlattıDoğruluk oranı yüzde yüze yakın... Geri sayım başladı! İlk kez DHA'ya anlattı#İstanbul
Şehit kızı artık komando Türkiye onu 17 sene önce bu fotoğrafla tanımıştı...Şehit kızı artık komando! Türkiye onu 17 sene önce bu fotoğrafla tanımıştı...#Şehit
Asgari ücret masada İşte kritik Kabinede öne çıkan başlıklarAsgari ücret masada! İşte kritik Kabine'de öne çıkan başlıklar#Kabine
Bakan Dönmezden kış saati açıklamasıBakan Dönmez'den 'kış saati' açıklaması#11.Türkiye Enerji Zirvesi
Kadir İnanırın sağlık durumunu hayat arkadaşı açıkladı Ameliyat edildiKadir İnanır'ın sağlık durumunu hayat arkadaşı açıkladı! 'Ameliyat edildi'#Kadir İnanır
Derbi öncesi Volkan Demirel detayı Kulüp harekete geçti, meğer Berke otobüsten iner inmez...Derbi öncesi Volkan Demirel detayı! Kulüp harekete geçti, meğer Berke otobüsten iner inmez...#Berke Özer
Birisi bu belgeyi size atarsa hemen polise başvurun Akılalmaz dolandırıcılık…Birisi bu belgeyi size atarsa hemen polise başvurun! Akılalmaz dolandırıcılık… #İzmir
Ümit Karandan maç sonu Mesut Özile tepki Bu saygısızlığa gerek yoktuÜmit Karan'dan maç sonu Mesut Özil'e tepki! "Bu saygısızlığa gerek yoktu!"#Galatasaray
NBAde inanılmaz olay LeBron Jamesin özrünü kabul etmedi, kanlar içinde...NBA'de inanılmaz olay! LeBron James'in özrünü kabul etmedi, kanlar içinde...#Lebron James
Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu stratejisiKılıçdaroğlu’nun İmamoğlu stratejisi#Kılıçdaroğlu
Altın fiyatlarında neler oluyor Piyasalar tutanaklarına odaklandıAltın fiyatlarında neler oluyor? Piyasalar tutanaklarına odaklandı#Altın
Yaşadıkları Türkiyenin kanını dondurmuştu Ayşegülden acı haberYaşadıkları Türkiye'nin kanını dondurmuştu! Ayşegül'den acı haber#Cinsel İstismar
HABERLERGündem Haberleri

Polisi şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücünün ifadesi ortaya çıktı

#Trabzon#Trafik#Kaza
Polisi şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücünün ifadesi ortaya çıktı

Trabzon'da kontrol noktasında kullandığı otomobille 'dur' ihtarında bulunan polis memuru Yusuf Ceylan'a (39) çarpıp şehit eden ehliyetsiz ve alkollü sürücü K.E.T.’nin (16) ifadesi ortaya çıktı. K.E.T. ifadesinde, “Alkollü ve ehliyetsiz olduğum için cezayı peşimden yazarlar, diye düşünerek kaçtım. Böyle olacağını düşünmemiştim” dedi.

Haberin Devamı

Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde önceki gün saat 23.00 sıralarında kontrol noktasında denetim yapan polis ekipleri, K.E.T. yönetimindeki 61 ABU 585 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan K.E.T. aracıyla polis memuru Yusuf Ceylan'a çarparak kaçtı. Yaralanan Ceylan, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süre sonra otomobilini bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan K.E.T. ile arkadaşı M.A. polis tarafından yakalandı. Ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edilen K.E.T. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

KURTARILAMADI

Hastanede tedaviye alınan polis memuru Yusuf Ceylan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Bu arada, K.E.T.'nin polisi memuruna çarptığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 18 yıllık polis memuru Yusuf Ceylan düzenlenen törenle toprağa verileceği memleketi Samsun'a uğurlandı.

Gözden Kaçmasın

Mavi bereli o şehit kızı artık komando Baba bak başardım...Mavi bereli o şehit kızı artık komando! 'Baba bak başardım...'Haberi Görüntüle

TUTUKLANDI

Haberin Devamı

K.E.T. ile yanındaki arkadaşı M.A. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden K.E.T. 'Görevi başındaki memuru kasten öldürmek' suçundan tutuklandı, arkadaşı ise serbest bırakıldı.

'BÖYLE OLACAĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİM'

K.E.T.'nin daha önce gasp, yağma, yaralama gibi 5 farklı suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Olayda kullandığı aracı, serbest kalan arkadaşı M.A.’dan tur atmak için aldığını söyleyen K.E.T'nin ifadesinde “Kazadan 3 saat önce alkol almıştım. Arkadaşım M.A.’dan aldığım aracı kullandım. Kaza anında aracı ben kullanıyordum. Yolda çevirme olduğunu görünce sağa yöneldim. Ancak polisler araca ve yüzüme doğru ışık tutunca heyecanlandım. Kaçmak için sol şeride hızla girdim. Polisi görmedim. Alkollü ve ehliyetsiz olduğum için cezayı peşimden yazarlar, diye düşünerek kaçtım. Böyle olacağını düşünmemiştim. Pişmanım. Görevi başındaki memuru kasten öldürme suçlamasını kabul etmiyorum” dediği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzon#Trafik#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlunun aşk pozu

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'nun aşk pozu!

#Çetin Altay
Bölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu İşte en değerli ilçeler

Bölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu! İşte en değerli ilçeler

#Çanakkale
Sessiz provalarla başlayan stand-up hikâyesi... Üç yıldır sahnede güldürüyor

Sessiz provalarla başlayan stand-up hikâyesi... Üç yıldır sahnede güldürüyor

#Seda Yüz