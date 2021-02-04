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Gündem
DHA
Haber Giriş: 04.02.2021 - 02:19 | Son Güncelleme:

Polisi kamerayla izleyip, telsizden dinleyen kumarcılara çilingirli baskın

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Polisi kamerayla izleyip, telsizden dinleyen kumarcılara çilingirli baskın
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Adana'da daha önce kumar oynatmak suçundan mühürlenen bir mekanın mührünü kırıp, kumar oynatmaya devam eden, güvenlik kamerasıyla çevreyi izleyip, telsizden de polisi dinleyen kumarcılara, çilingirli baskın düzenlendi. Polisin geleceğini fark edip, ceketlerini, çaylarını ve yemeklerini bırakarak bir üst kata kaçan 28 kişi, polisin çilingir ile kapıyı açıp, içeriye girmesiyle yakalandı. 28 kişiye kumar oynamak ve oynatmak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek, maske takmamak ve sosyal mesafeye uymamaktan idari para cezası uygulandı.

 

Gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi'ndeki iş hanının 2'inci katında kumar oynatıldığı için mühürlenen bir mekanın gece ışıklarının yanmasından şüphelenen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Grup Amirliği ekipleri, binaya girdiğinde mührün kırıldığını fark etti. Savcılığın arama kararı çıkartmasının ardından mekanın kapısını çilingir yardımıyla açan ekipler, içeriye girdiklerinde masalarda oyun kartları ve yarısı içilmiş çay bardaklarıyla karşılaştı. Baskın öncesi mekanı terk eden şüphelilerin bir üst kaça kaçtıkları belirlenince, ekipler üst kata çıkarak kapıyı çaldı. Kapının çalınmasına rağmen içeriden kimse açmayınca buraya da çilingir yarımıyla girildi.

KAMERA VE TELSİZDEN TAKİP ETMİŞLER

Çilingir ile içeriye giren ekipler, alt kattaki kumarhaneden yukarıya kaçtığı belirlenen 3'ü kadın 28 kişiyi yakaladı. Her iki katta da arama yapan polisler, kapıların girişlerinde aktif şekilde çalışan ve binan dışını da gören güvenlik kamerasını saptadı. Şüphelilerin kaçarken kamera kayıtlarını sildiğini belirleyen polis, ayrıca çekmecede polis frekansının dinlendiği bir telsiz ile ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Polisi kamerayla izleyip, telsizden dinleyen kumarcılara çilingirli baskın

KUMAR OYNAYANLARA CEZA YAĞDI

Şüphelilerin baskın sırasında polis telsizini dinleyip, kamera ile de çevreyi izleyerek bir üst kata kaçtıklarını tespit edildi. Kapsamlı şekilde önlem almalarına rağmen polisten kaçamayan 28 kişiye kumar oynamak ve oynatmak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek, maske takmamak ve sosyal mesafeye uymamaktan idari para cezası uygulandı.

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