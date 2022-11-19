Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Polisi görünce sürücü değişikliği yaptılar: Böyle yakalandılar

Güncelleme Tarihi:

#Polis#Sürücü#İstanbul
Polisi görünce sürücü değişikliği yaptılar: Böyle yakalandılar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2022 15:11

Sarıyer'de daha önce ehliyetine el konulan sürücü, trafik denetimi yapan polis ekiplerini görünce aracını durdurup yolcu koltuğundaki kadın ile yer değiştirdi. Sürücü değişikliğini drone kamerasından tespit eden polis ekipleri, ehliyetsiz araç kullanan sürücü ve araç sahibine toplam 7 bin 544 lira ceza kesti. 

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün, Sarıyer'de, drone destekli trafik denetimi yapıldı. Bir sürücü, denetim noktasındaki polis ekiplerini görünce aracını yol kenarında durdurarak, yolcu koltuğundaki kadın ile yer değiştirdi. Durumu drone kamerasından tespit eden polisler, aracı denetim noktasında durdurdu. Yapılan kontrollerde, sürücü değişikliği yapılmadan önce aracı kullanan kişinin, sürücü belgesine daha önce el konulduğu ortaya çıktı. Ayrıca sürücünün levhalara uymayarak duraklama yaptığı da tespit edildi. 

7 BİN 544 LİRA CEZA KESİLDİ 

Kişiye, sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmaktan 3 bin 674 lira, levhalara uymamaktan 196 lira; araç sahibine ise 3 bin 674 lira olmak üzere toplamda 7 bin 544 lira ceza kesildi. 

Haberin Devamı

Polisi görünce sürücü değişikliği yaptılar: Böyle yakalandılar



Ayrıca ilçe genelinde yapılan denetimlerde, bir kişiye indirme bindirme kuralına uymamaktan 196 lira, bir kişiye kask kullanmamaktan 196 lira, bir kişiye emniyet kemeri takmamaktan 196 lira ve 6 kişiye levhalara uymamaktan toplam bin 176 lira, ceza kesildi. İlçe genelinde yapılan uygulamalarda toplamda 9 bin 112 lira cezai işlem uygulandı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Polis#Sürücü#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

İsimlerini bilen çok yok İşte 2022 Dünya Kupasında parlayabilecek 11 genç yıldız...

İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

#Dünya Kupası
Sonbaharın renkleri: Arboretumlar ve botanik bahçeleri | 6 ŞEHİR 7 ADRES

Sonbaharın renkleri: Arboretumlar ve botanik bahçeleri | 6 ŞEHİR 7 ADRES

#Rota
‘Seksapelliği kullanmadık ama yakışıklı adamı da inkâr etmedik’

‘Seksapelliği kullanmadık ama yakışıklı adamı da inkâr etmedik’

#Gökhan Tepe

BAKMADAN GEÇME!

İsimlerini bilen çok yok İşte 2022 Dünya Kupasında parlayabilecek 11 genç yıldız...

İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

#Dünya Kupası
Sonbaharın renkleri: Arboretumlar ve botanik bahçeleri | 6 ŞEHİR 7 ADRES

Sonbaharın renkleri: Arboretumlar ve botanik bahçeleri | 6 ŞEHİR 7 ADRES

#Rota
‘Seksapelliği kullanmadık ama yakışıklı adamı da inkâr etmedik’

‘Seksapelliği kullanmadık ama yakışıklı adamı da inkâr etmedik’

#Gökhan Tepe