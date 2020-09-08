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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 08.09.2020 - 10:08 | Son Güncelleme:

Polisi görünce otomobilini bırakıp kaçtı

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Polisi görünce otomobilini bırakıp kaçtı
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ADIYAMAN’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sırasında elektrik direğine çarpınca otomobilini bırakıp, kaçtı.

Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine 34 BH 9687 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü, ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Sürücü ve polis ekipleri arasında yaşanan kovalamaca sırasında otomobil, sokakta elektrik direğine çarptı. Sürücü aracını bırakarak kaçtı.

Otomobil incelenmek üzere polis merkezine çekilirken, ekipler, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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