Polisi görünce kaçmaya başladı! Hepsi üzerinden çıktı

Hürriyet Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine Ş.G.’yi durdurmak istedi. Ancak Ş.G. kaçtı, polisler de peşine düştü. Ş.G. kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 40 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirildi. Ş.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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