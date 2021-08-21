MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPolisi görünce kaçmaya başladı! Hepsi üzerinden çıktı
GeriGündem Polisi görünce kaçmaya başladı! Hepsi üzerinden çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)-
Haber Giriş: 21.08.2021 - 09:59 | Son Güncelleme:

Polisi görünce kaçmaya başladı! Hepsi üzerinden çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Polisi görünce kaçmaya başladı! Hepsi üzerinden çıktı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, polisi görünce kaçan, kovalamacayla yakalanan Ş.G.'nin (21) üzerinde 40 gram metamfetamin ile 10 bin lira ele geçti. Gözaltına alınan Ş.G. tutuklandı.

Hürriyet Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine Ş.G.’yi durdurmak istedi. Ancak Ş.G. kaçtı, polisler de peşine düştü. Ş.G. kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 40 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirildi. Ş.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi