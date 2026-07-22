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Polisi görünce çalıntı motosikleti su kanalına fırlattılar! Ormandaki kovalamacada 3 gözaltı

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#Antalya Motosiklet Hırsızlığı#Motosiklet#Hırsız
Polisi görünce çalıntı motosikleti su kanalına fırlattılar Ormandaki kovalamacada 3 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 11:15

Antalya kent merkezinden çaldıkları motosikletle Kemer'de polis uygulamasına takılan ve aracı su kanalına atıp ormana kaçan 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden ikisinin hırsızlık suçundan firari olduğu ve ayrıca kayıp şahıs olarak arandığı belirlendi.

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Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi’ne, 07 plakalı bir motosikletin Antalya kent merkezinden çalındığı bilgisinin ulaşması üzerine ekipler, motosikletin bulunması ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polisi görünce çalıntı motosikleti su kanalına fırlattılar Ormandaki kovalamacada 3 gözaltı

Motosikletli Trafik Polis Timleri, motosikletin geçebileceği güzergahta kontrol noktası oluşturduğu sırada motosiklette bulunan 3 şüpheli polis ekiplerini fark etti. Şüpheliler motosikleti su kanalına atarak ormana doğru kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanan şüphelilerle ilgili yapılan incelemede, 2 kişinin hırsızlık suçundan firari olduğu ve ayrıca kayıp şahıs olarak arandıkları tespit edildi.

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Polisi görünce çalıntı motosikleti su kanalına fırlattılar Ormandaki kovalamacada 3 gözaltı

Yakalanan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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#Antalya Motosiklet Hırsızlığı#Motosiklet#Hırsız

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