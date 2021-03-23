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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
Haber Giriş: 23.03.2021 - 09:52 | Son Güncelleme:

Polisi görünce çaldığı motosikleti bırakıp kaçmaya çalıştı

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Polisi görünce çaldığı motosikleti bırakıp kaçmaya çalıştı

OSMANİYE’de polisi görünce çaldığı motosikleti bırakıp kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamacayla yakalandı. Ele geçirilen motosiklet ise sahibine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, devriye görevi sırasında bir şüphelinin motosikleti iterek götürdüğünü fark etti. Ekiplerin kendisine yaklaştığını gören şüpheli, motosikleti bırakıp kaçmaya başladı. Şüpheli, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda hırsızlık suçundan kaydının bulunduğu belirlenen şüpheli Ş.Ö. emniyete götürüldü. Motosiklet sorgulandığında ise çalıntı olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, ele geçirilen motosiklet ise sahibine teslim edildi.

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