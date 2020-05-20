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Emin YEŞİL/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 20.05.2020 - 10:17,Son Güncelleme:

İstanbul'da ilginç görüntü! 65 yaş üstü 3 kişi polisi görünce böyle saklandı

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İstanbul Sultangazi'de 65 yaş üstü olduğu öne sürülen 3 kişinin polisten saklandığı anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde mahallede bulunan yeşillik alanda ilginç bir görüntü kaydedildi.

Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, boş bir arazide otların arasına uzanarak saklanmaya çalışan üç kişi amatör kameraya yansıdı.

65 yaş üstü olduğu öne sürülen 3 kişinin devriye gezen polis ekiplerinden saklanmaya çalıştığı, bir süre otların arasında gizlendikten sonra ayağı kalkarak bulundukları yerden uzaklaşmaları kameraya yansıdı.

İstanbulda ilginç görüntü 65 yaş üstü 3 kişi polisi görünce böyle saklandı

 

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