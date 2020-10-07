MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPolisi görünce böyle kaçtı! Sebebi ise şaşkına çevirdi...
GeriGündem Polisi görünce böyle kaçtı! Sebebi ise şaşkına çevirdi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Yusuf ÇINAR/DHA
Haber Giriş: 07.10.2020 - 13:57 | Son Güncelleme:

Polisi görünce böyle kaçtı! Sebebi ise şaşkına çevirdi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Çorum'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetim yapan polis ekiplerini gören maskesiz bir kişi, koşarak kaçtı. Polis, kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. 

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetim yaptı. Drone da kullanılan denetimde, vatandaşlardan maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları istendi. Polis, kendilerini görünce maske takanlara, "Polisi gördüğünüz için değil, sağlığınız için maskenizi takın” dedi. Ekipler, siperlik, maske ve eldiven takan bir kadına teşekkür etti. 

Denetim sırasında maske takmayan kimliği belirsiz bir kişi ise, polisi görünce koşarak, kaçtı.

Polis ekipleri, maskesiz kişiyi kimliğini tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı.  

Denetimde, tedbirlere uymayanlara ceza uygulandı. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle