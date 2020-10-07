Polisi görünce böyle kaçtı! Sebebi ise şaşkına çevirdi...

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetim yaptı. Drone da kullanılan denetimde, vatandaşlardan maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları istendi. Polis, kendilerini görünce maske takanlara, "Polisi gördüğünüz için değil, sağlığınız için maskenizi takın” dedi. Ekipler, siperlik, maske ve eldiven takan bir kadına teşekkür etti.

Denetim sırasında maske takmayan kimliği belirsiz bir kişi ise, polisi görünce koşarak, kaçtı.

Polis ekipleri, maskesiz kişiyi kimliğini tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı.

Denetimde, tedbirlere uymayanlara ceza uygulandı.