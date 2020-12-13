MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPolisi böyle ikna etmeye çalıştı: Müslümansanız inanın!
GeriGündem Polisi böyle ikna etmeye çalıştı: Müslümansanız inanın!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Tezcan SOLMAZ/DHA
Haber Giriş: 13.12.2020 - 15:39 | Son Güncelleme:

Polisi böyle ikna etmeye çalıştı: Müslümansanız inanın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Polisi böyle ikna etmeye çalıştı: Müslümansanız inanın!
Abone Olgoogle-news

Düzce’de, koronavirüs kısıtlaması nedeniyle gerçekleştirilen denetimlerde besici olduğunu söyleyen ancak belgesi bulunmayan kişi ile otel inşaatında çalışmaya gittiğini öne süren 2 kişiye ceza uygulandı. 

Düzce’de polis ekipleri, D-655 kara yolu üzerinde yaptığı denetimde bir aracı durdurdu. Besicilik yaptığını söyleyen kişi, defalarca yemin ederek, "Hayvan aldım geliyorum. Yasak olduğunu bilseydim; vallahi sokağa çıkmazdım. Belgem evde kaldı. Ceza yazarak canımızı yakmayın. Abi yemin ettik. Müslüman iseniz inanın" dedi. “Görevimizi yapıyoruz. Müslümanlıkla uymanız gereken yasakları birbirine karıştırmayın” diyen polis,  bu kişiye idari para cezası uyguladı. Aynı uygulamalar sırasında inşaat çalışması için bir otele gittiklerini söyleyen 2 kişi de cezadan kaçamadı. Ayrıca aracın ön camında bulunan ve standart dışı cam filmleri de söktürüldü. Polis denetimlerini gören bazı araç sürücülerinin ise farklı yollardan geri dönerek kaçmaya çalıştıkları görüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle