×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Polisi alarma geçiren ihbar: Depremde yıkılan caminin enkazında yapılan kaçak kazıda 'altın bulundu' iddiası

Güncelleme Tarihi:

#Malatya#Kaçak Kazı#Altın
Polisi alarma geçiren ihbar: Depremde yıkılan caminin enkazında yapılan kaçak kazıda altın bulundu iddiası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2026 13:31

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde depremde yıkılan bir caminin enkazında iş makinesiyle kaçak kazı yapıldığı ve altın bulunduğu yönündeki ihbar polisi alarma geçirdi.

Haberin Devamı

Olay, saat 11.45 sıralarında Battalgazi ilçesi İskender Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tatar Sokak'ta bulunan ve depremlerde yıkılan bir caminin tescilli kapısının kurtarılması amacıyla çalışma başlatıldı. Bölgede iş makineleriyle sürdürülen çalışmalarda tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilen bazı mezar taşlarına rastlandı.

Kazı çalışmalarının kaçak yapıldığı ve altın bulunduğu yönündeki ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. İhbarı değerlendiren ekipler, yaptıkları incelemede çalışmaların ilgili kurumların bilgisi dahilinde yürütüldüğünü belirledi.

Altın bulunduğu yönündeki iddiaların da asılsız olduğu tespit edilirken, ekipler çalışma yapan görevlileri yapı çevresinde güvenlik önlemi alınması konusunda uyardı.

Gözden KaçmasınJandarma personeli, markette kalp krizi geçiren müşteriyi kalp masajı yaparak kurtardıJandarma personeli, markette kalp krizi geçiren müşteriyi kalp masajı yaparak kurtardıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Malatya#Kaçak Kazı#Altın

BAKMADAN GEÇME!