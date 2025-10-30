Polise yumruklu saldırıda 3 şahıs tutuklandı

Haberin Devamı

Aksaray'da sürücüden kimlik isteyen trafik polislerine karşı yapılan ve kameralara yansıyan yumruklu saldırıda 3 kişi tutuklandı.



Olay, dün gece Kılıçaslan Mahallesi Atatürk Bulvarı Kurtuluş Kavşağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkol aldıktan sonra 68 ACL 398 plakalı hafif ticari aracın direksiyonuna geçen Serkan S., kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Ü.Ö. (30) idaresindeki 40 DL 670 plakalı otomobile arkadan çarptı.

ÖNCE KAÇTILAR, SONRA GERİ GELDİLER

Kazadan hemen sonra alkollü sürücü ve 2 yakını araçtan inerek olay yerinden kaçtı. Kaza ihbarı alan trafik ekipleri kaza mahalline gelerek inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından araçlar çekici marifeti ile yoldan alınırken olay yerine gelen ve Kent Güvenlik Sistemi (KGYS) kameralarından sürücü olduğu belirlenen şahıs aracın parçalarını toplamaya başladı. Bu sırada trafik polisleri sürücüden kimlik istedi. Kimliğini vermek istemeyen alkollü sürücü, o an polis ekiplerinden kaçmak istedi. Polis memurunun kolundan tutmasıyla kaçamayan sürücü polise direndi

Haberin Devamı

POLİSE DİRENDİLER

Bu sırada elinde telefonla sürücünün yanına gelen ve sürücünün yakını olduğu belirlenen Sait S. isimli şahıs, "Aksaray Belediye Başkanını arıyorum" diye polis memurlarına seslendi. Ardından polis memurlarına, bağıran Sait S., "Ne yetkin var kimliği almaya" dedi. Polislere kimlik vermeyen şahıslar kimlik ibrazı için polis merkezine götürülmek istendi.

YMURUKLA SALDIRDILAR

Polis aracına götürülürken sürücünün diğer yakını olan Rahmi S. de olaya müdahil olarak polis memurlarına direndi. Polis memurları sürücüyü araca bindirmeye çalışırken alkollü sürücünün gözaltına alınmak istememesi ve memura küfretmesi sonucu polis zor kullanarak gözaltına almaya çalıştı. Bunun üzerine Sait S. ve Rahmi S. sürücünün gözaltına alınmasını engellemek için polis memurlarına yumrukla saldırdı.

TUTUKLANDILAR

Yaşanan anlar kameralara yansırken, şahıslar ekiplerce kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Polis aracına bindirilen şahıslar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 3 şahıs polise saldırı ve mukavemetten tutuklanarak cezaevine gönderildi.