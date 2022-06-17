Polise yumruklu saldırı... Görüntülerden yakalandılar

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GEÇEN pazar günü, Bursa Gemlik’te ‘Tecrit siyasetine karşı özgürlüğü savunmak için Gemlik’e yürüyoruz’ sloganıyla PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine yapılacak eyleme katılmak için Kadıköy’de toplanan bir grup yürüyüş düzenlemişti. Eyleme müdahale eden polis, 70 kişiyi gözaltına almıştı. Eylem sırasında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, bir polis memuruna yumruk atmıştı.

KAMERADAN TESPİT

Olayla ilgili kamera görüntülerini inceleyen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eylemde PKK lehine slogan atan 10 kişinin kimliğini belirledi. Adreslerinin de belirlenmesiyle Arnavutköy, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Kartal, Kâğıthane, Maltepe, Silivri, Sultanbeyli, Ümraniye ve Üsküdar’da düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Aramalarda tabanca, 3 kilogram esrar, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Adresinde bulunamayan bir kişi aranıyor.

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JET FEZLEKE MECLİS'TE



POLİS memuruna yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında hazırlanan fezleke, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından imzalanarak Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi. Aydeniz’in yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke, akşam Meclis Başkanlığı’na ulaştı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un fezlekeyi bekletmeden Anayasa Adalet Karma Komisyonu’na havale ettiği belirtildi. Tunceli’de polis aracına taş atan HDP’li Alican Önlü hakkındaki fezleke de Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi.