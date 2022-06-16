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Polise yumruk atmıştı... DBP'li Salihe Aydeniz'le ilgili fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi

#DBP#Salihe Aydeniz#Fezleke
Polise yumruk atmıştı... DBPli Salihe Aydenizle ilgili fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi

Polise yumruk atan DBP Diyarbakır milletvekili Salihe Aydeniz'le ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

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Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır vekili Salihe Aydeniz hakkında Kadıköy'de izinsiz gösteri sırasında bir polis memuruna yumruk attığı iddiasıyla açılan soruşturma dosyası, yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti.

POLİS MEMURU ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU?

Şikayetçi polis memuru Hakan A.'nın savcılıkça alınan ifadesinde, "Eylemci şahıslara 'Sakin olun' şeklinde sakinleştirici mahiyette uyarılarda bulunuyor ve görevli arkadaşlarıma yardım ediyordum. İsmini sonradan öğrendiğim milletvekili Salihe Aydeniz, kaskımın alt kısmından elini sokarak çene kısımlarıma yumruk attı. Konuyla ilgili video paylaşımı, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu dahil çoğu sosyal medya hesaplarından yapıldı. Bu video paylaşımının yapıldığını daha sonradan sosyal medyada gezerken öğrendim. Aldığım darbeden sonra fotoğrafımı çekerek 'Seninle hesaplaşacağız, seninle görüşeceğiz, seni bulacağım.' şeklinde hakaret ve tehditlerde bulundu. Direkt yüzümü alacak şekilde fotoğraflarımı çekti. Bundan dolayı da şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

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FEZLEKE ADALET BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLDİ

Polise yumruk atan DBP Diyarbakır milletvekili Salihe Aydeniz'le ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

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#DBP#Salihe Aydeniz#Fezleke

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