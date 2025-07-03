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Polise yakalanınca namaz kılmaya başladı

Güncelleme Tarihi:

#Nevşehir#Trafik Denetimi#Namaz
Polise yakalanınca namaz kılmaya başladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2025 12:23

Nevşehir’de, denetimden kaçmak isterken ekipler tarafından yakalanan 3 tekerlekli motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu Feyyaz Alabed (29), namaz kılmaya başladı. Ekipler, Alabed’e namazını kıldıktan sonra 23 bin 11 TL para cezası uyguladı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Sümer Mahallesi 8’inci Yol üzerinde motosiklet kontrol noktası oluşturdu.

Polise yakalanınca namaz kılmaya başladı

3 tekerlekli motosikletiyle kontrol noktasına gelen kağıt toplayıcısı Suriye uyruklu Feyyaz Alabed, denetimden kaçmak istediği sırada ekipler tarafından yakalandı.
Polise yakalanınca namaz kılmaya başladı

Alabed yakalanınca namaz kılmaya başladı. Polis, motosiklet sürücüsüne namazını kıldıktan sonra trafik kurallarının ilgili maddelerinden toplam 23 bin 11 TL ceza kesti.

Polise yakalanınca namaz kılmaya başladı

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#Nevşehir#Trafik Denetimi#Namaz

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