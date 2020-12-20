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Haber Giriş: 20.12.2020 - 10:23 | Son Güncelleme:

Apartman sakinleri fark etti! Yakalanınca hüngür hüngür ağladı

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Apartman sakinleri fark etti! Yakalanınca hüngür hüngür ağladı
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Bursa’da çatıdan çatıya atlayarak kaçan ve daha sonra yakalanan hırsızlık şüphelisi, gözaltına alınınca hüngür hüngür ağladı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi. 4 katlı binada oturan apartman sakinleri, kısıtlama saatinde çatıdan şüpheli sesler geldiğini fark ederek durumu polise bildirdi. Bu sırada ellerine sopa alarak çatıya çıkan vatandaşları gören hırsızlık şüphelisi, bulunduğu çatıdan başka evlerin çatılarına atlayarak kaçmaya başladı.

Bölgeye gelen polis ekipleri, apartmanın çevresini ablukaya aldı. Diğer polis ekipleri ise apartmanın çatısına çıkarak şüpheli Kadir D.'yi (21) gözaltına aldı. Kadir D.’nin yapılan üst aramasında, tornavida, yan keski, bıçak ve İngiliz anahtarı ele geçirildi.

Yakalanınca hüngür hüngür ağladı

Ekipler tarafından kelepçelenen şüpheli Kadir D., meraklı kalabalığın gözleri önünde hüngür hüngür ağladı. Kadir D.’nin polis ekiplerine, "Hırsızlık yapmıyordum, bekçiler beni kovaladı onlardan saklanıyordum. Sokağa çıkmaktan ceza yemek istemedim. Allah’ım sen bana yardım et. Ben bir şey yapmadım" dedi.

Gözaltına alınan Kadir D., emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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