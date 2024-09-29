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Polise yakalanacağını anlayan şüpheli silahla yaşamına son verdi

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#İstanbul#Büyükçekmece#Polis
Polise yakalanacağını anlayan şüpheli silahla yaşamına son verdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2024 00:12

İstanbul Büyükçekmece'de iddiaya göre, polis ekipleri tarafından uzun zamandır aranan şüphelinin kaldığı eve operasyon düzenlendi.

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Olay, akşam saatlerinde Kamiloba Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri uzun zamandır aranan bir şüphelinin kaldığı adresi tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüphelinin kaldığı eve operasyon düzenledi. Operasyon sırasında polise ateş açan şüphelinin silahından çıkan kurşunlardan biri, polis ekiplerinin kalkanına isabet etti. Ardından yakalanacağını anlayan şüpheli, silahla yaşamına son verdi.

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ekip destek amaçlı sevk edilirken, adrese sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme yaptı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen şüphelinin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#İstanbul#Büyükçekmece#Polis

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