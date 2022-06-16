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Polise tokat atan vekilin dosyası Ankara’da

#Salihe Aydeniz#Kadıköy#Diyarbakır
Polise tokat atan vekilin dosyası Ankara’da

Kadıköy’deki izinsiz gösteri sırasında polis memuruna tokat atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki dosya, yetkisizlik kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetkisizlik kararında polis memuru Hakan A. mağdur, Salihe Aydeniz ise şüpheli olarak yer aldı. Aydeniz’in ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçunu işlediği öne sürüldü.

Yetkisizlik kararında, Halkların Demokratik Partisi (HDP) organizesinde 12 Haziran 2022’de 13.00 sıralarında “Tecrit Siyasetine Karşı Özgürlüğü Savunmak İçin Gemlik’e Yürüyoruz” adı altında gerçekleştirilen eylemler sırasında Salihe Aydeniz’in görevli polis memuruna mukavemet göstermesine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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#Salihe Aydeniz#Kadıköy#Diyarbakır

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