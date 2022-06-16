Polise tokat atan vekilin dosyası Ankara’da

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetkisizlik kararında polis memuru Hakan A. mağdur, Salihe Aydeniz ise şüpheli olarak yer aldı. Aydeniz’in ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçunu işlediği öne sürüldü.

Yetkisizlik kararında, Halkların Demokratik Partisi (HDP) organizesinde 12 Haziran 2022’de 13.00 sıralarında “Tecrit Siyasetine Karşı Özgürlüğü Savunmak İçin Gemlik’e Yürüyoruz” adı altında gerçekleştirilen eylemler sırasında Salihe Aydeniz’in görevli polis memuruna mukavemet göstermesine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.