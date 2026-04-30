Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Polise saldırmakla yargılanan belediye başkanına 5 ay hapis

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2026 16:28

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla Muğla'da düzenlenen eylemde polise saldırdığı öne sürülen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün de aralarında bulunduğu 10 sanık 5’er ay hapse çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Haberin Devamı

Geçen yıl 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, basın açıklamasının ardından Muğla Adliyesi'ne doğru yürüdü. Protesto sırasında sıkılan biber gazından etkilenen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, iddiaya göre, polis kalkanına yumruk atarak bağırdı. Muğla Adliyesi önünde yaşanan olaylara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Acar Ünlü ile birlikte 10 kişi hakkında 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu'na muhalefet' suçundan dava açıldı.

Haberin Devamı

Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan sanıklar katıldı. Mahkeme heyeti, sanıklara 5’er ay hapis cezası verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
