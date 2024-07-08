×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Polisi bıçaklayan çöp evin sahibinden akılalmaz sözler: Hastanede tedaviye alındı

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Bursa Haberleri#Çöp Ev
Polisi bıçaklayan çöp evin sahibinden akılalmaz sözler: Hastanede tedaviye alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2024 10:41

Bursa'da 'çöp ev' haline getirdiği evini temizlemeye gelen belediye ekiplerine bıçak çekip direnen, kendisini ikna etmeye çalışan polis memuru T.K.'yi de kolundan bıçaklayan Feyzullah Yasa (68), savcılıktaki ifadesinde 'Ben peygamberim, cumhurbaşkanıyım' dedi. Yasa, sevk edildiği ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedaviye alındı.

Haberin Devamı

Olay, 4 Temmuz günü saat 11.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi'nde meydana geldi. ‘Çöp ev’ ihbarı alan Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ürünlü Caddesi'ndeki adrese geldi. Belediye ekiplerini karşısında gören 2 katlı evin sahibi Feyzullah Yasa, eline aldığı bıçakla belediye ekiplerini tehdit ederek içeri almadı.

Polisi bıçaklayan çöp evin sahibinden akılalmaz sözler: Hastanede tedaviye alındı

Eve giremeyen ekiplerin ihbarı üzerine adrese polisler sevk edildi. Yasa, kendisini ikna etmeye çalışan polis memuru T.H.'yi kapıyı açmaya çalıştığı sırada kolundan bıçakladı. Bölgeye takviye ekipler gönderilirken, yaralı polis memuru, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Haberin Devamı

Polisi bıçaklayan çöp evin sahibinden akılalmaz sözler: Hastanede tedaviye alındı

BİBER GAZI SIKAN POLİSLERE DE SALDIRDI

Polisler, direnmeye devam eden Feyzullah Yasa’yı, pencerenin kırık camından sıktıkları biber gazıyla etkisiz hale getirmek istedi. Yasa, elindeki bıçakla dışarı çıkıp, ekiplere yine saldırdı. Bıçağın elinden düşmesiyle yakalanan Yasa, tedbir amaçlı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haberin Devamı

Polisi bıçaklayan çöp evin sahibinden akılalmaz sözler: Hastanede tedaviye alındı

'BEN PEYGAMBERİM, CUMHURBAŞKANIYIM'

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Feyzullah Yasa, sevk edildiği adliyede Cumhuriyet savcısına ifade verdi. İfadesinde “Ben peygamberim, cumhurbaşkanıyım” diyen Yasa, savcının talimatıyla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ek Hizmet Binası'na sevk edildi. Feyzullah Yasa, burada tedaviye alındı.

Polisi bıçaklayan çöp evin sahibinden akılalmaz sözler: Hastanede tedaviye alındı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Bursa Haberleri#Çöp Ev

BAKMADAN GEÇME!