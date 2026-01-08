×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Polise saldıran belediye başkanı için istenen ceza belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Belediye Başkanı#Polis#Marmaris
Polise saldıran belediye başkanı için istenen ceza belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2026 17:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla Muğla’da düzenlenen eylemde polise saldırdığı öne sürülen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan'ın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Ünlü hakkında görevli memura direnme ve kamu görevlisine alenen hakaret suçlarından toplam 4 yıl 2 ay, Şardoğan için ise görevli memura direnme ve kasten yaralama suçundan toplam 5 yıl hapis cezası istedi.

Haberin Devamı

Geçen yıl 19 Mart’ta İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, basın açıklamasının ardından Muğla Adliyesi'ne doğru yürüdü. Protesto sırasında sıkılan biber gazından etkilenen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, iddiaya göre, polis kalkanına yumruk atarak bağırdı. 

Polise saldıran belediye başkanı için istenen ceza belli oldu

Muğla Adliyesi önünde yaşanan olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında kamu görevlisine direnme ve alenen hakaret, CHP Muğla Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan hakkında kamu görevlisine direnme ve nitelikli yaralama suçlarından dava açıldı. 

Haberin Devamı

Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davanın 4'üncü duruşmasında Ünlü ve Şardoğan ile avukatlar hazır bulundu. 

Polise saldıran belediye başkanı için istenen ceza belli oldu

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI 

Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında görevli memura direnme suçundan 3 yıla, kamu görevlisine alenen hakaret suçundan da 1 yıl 2 aya kadar hapis, CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan hakkında görevli memura direnme suçundan 3 yıla, kamu görevlisini kasten yaralama suçundan ise 2 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi. 

Sanık avukatlarının savunma hazırlamak için süre talep etmesi üzerine mahkeme heyeti, duruşmayı 3 Şubat 2026 tarihine erteledi. 

Gözden KaçmasınÖğretmenden ders saatinde skandal Evdeki fotoğraflara tepki yağmıştı: Velilerin şikayeti ile soruşturma başlatıldıÖğretmenden ders saatinde skandal! Evdeki fotoğraflara tepki yağmıştı: Velilerin şikayeti ile soruşturma başlatıldıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Belediye Başkanı#Polis#Marmaris

BAKMADAN GEÇME!