Polise ‘nöbetçi psikolog’

Haberin Devamı

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin’in Meclis Başkanlığı’na, 2021 yılında 40 polisin intihar ettiği iddiasıyla verdiği önergeyi yanıtlayan Bakan Soylu, yapılan çalışmaları şöyle aktardı:

“Personel memnuniyetinin en üst seviyede sağlanabilmesi amacıyla 21 Şubat 2020’de ‘Personelin Moral ve Motivasyonu’ konulu genelge yayımlanmıştır. Bu kapsamda iletişim ve iletişim teknikleri, stres yönetimi, öfke kontrolü, kaygı ile baş etme yöntemleri, aile ilişkileri ve çocuk, geleceği planlama vb. konularda eğitim faaliyeti düzenlenmiştir.

30 Mart 2020 tarihi itibari ile ‘Psikolojik Danışma Hattı’ ve ‘Nöbetçi Psikolog’ uygulamasına geçilerek telefon üzerinden psikolojik destek hizmeti verilmeye başlanmıştır. Personelin her yıl en az bir defa görevli psikologlar ile zorunlu bireysel görüşmeye katılması sağlanarak ‘Öğren - Fark Et - Yardım Et’ projesi uygulanmaktadır.”