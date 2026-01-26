Polise küfür ve hakaret edip 'Bulabiliyorsanız bulun beni' dedi! 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli tutuklandı

Haberin Devamı

Samsun'un Atakum ilçesinde dün İlayda Kurt adlı kadın sosyal medya hesabından polise yönelik küfür ve hakaret içerikli video paylaştı. İlayda Kurt, paylaşımında "Beni her yerde arıyorsunuz ya, hadi bakalım. Gidip de size prim vermeyeceğim. Ben teslim olacağım zamanı biliyorum. Bulabiliyorsanız bulun beni" dedi.

"BAŞINIZ GÖĞE ERDİ Mİ" DİYEREK KÜFÜR ETTİ

Çalışma başlatan polis ekipleri, İlayda Kurt'u gözaltına aldı. İlayda Kurt'un gözaltına alınırken polislere "Başınız göğe erdi mi" deyip yine küfrettiği belirtildi.

İfadesi için emniyete götürülen ve 19 suç kaydı bulunan İ.K.'nin Samsun Asliye Ceza İlamat Masası’nca hakkında ‘Tehdit’ suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. Polis memurlarının da şüpheliden şikayetçi olduğu belirtildi.

"ALKOLÜN ETKİSİNDEYDİM"

İlayda Kurt, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemedeki ifadesinde, “Alkolün etkisindeyken söyledim, pişmanım” diyen Kurt hakkında bu dosyadan adli kontrol kararı verildi.

Ancak ‘Tehdit’ suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kurt, cezasının infazı için tutuklanarak cezaevine gönderildi.