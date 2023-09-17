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Polise karşı geldiğini sandığı turisti darp etti! Trabzon Valiliği'nden açıklama

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#TRABZON#Turist#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2023 16:21

Trabzon’da iki Arap turist arasındaki tartışmayı polisler, müdahale ederek yatıştırmaya çalıştı. O anlarda turistlerin polislere karşı koyduğunu sanan bir kişi, turistlerden birine yumruk atarak hastanelik etti. Trabzon Valiliği ise olayla ilgili detayları paylaştı.

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Olay, dün saat 22.20 sıralarında Trabzon kent merkezi meydanında meydana geldi. İki Arap turist arasında çıkan sözlü tartışmayı polis ekipleri ayırmaya çalıştı. Olayı, turistlerin polise karşı koyduğu şeklinde yorumlayan bir kişi turiste yumruk atarak yere düşürdü.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olay, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde kalabalıktan uzaklaştırılan turistin daha sonra yumrukla yere düşürülmesi görülüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ederken turistin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

TRABZON VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Trabzon Valiliği olayla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, “16.09.2023 günü saat 22:20 sıralarında Trabzon Kent Meydanında iki turist arasındaki sözlü tartışmayı yatıştırmaya çalışan çevredeki görevli polislerin müdahalesini, ‘turistlerin polise mukavemet ettiği’ şeklinde yorumlayan bir Türk vatandaşı olaya karışarak aniden Kuveyt vatandaşı olan turiste yumrukla vurarak yere düşürmüştür. Polis tarafından şüpheli şahıs hemen yakalanarak gözaltına alınmıştır. Savcı talimatıyla hakkında adli soruşturma başlatılıştır. İlimizde turist olarak bulunan misafirimizin tedavisi valiliğimiz takibinde hastanede yapılmakta olup hayati tehlikesi bulunamamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur’ ifadelerine yer verildi. (DHA)

 

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#TRABZON#Turist#Kavga

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