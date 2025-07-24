Polise iftiraya izin vermeyiz

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Polis Akademisi Başkanlığı’nda düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Polis Akademimizin farklı birimlerindeki eğitimlerini tamamlayan 8 bin 238 öğrencimizi mezun ediyor, sevinçlerine ortak oluyoruz. Bugüne kadar emniyet teşkilatımızın her türlü ihtiyacını giderme noktasında azami hassasiyet gösterdik. Polislerimizin atamalarını görev puanlarına göre yapmaya başladık. Polislerimizin emeğini ön planda tutan şeffaf, adil ve aile huzurunu gözeten bu düzenleme için İçişleri Bakanımızı ve ekibini tebrik ediyorum.

19 Mart yolsuzluk operasyonu sonrasında sokakları karıştırmaya yönelik provokasyonlarda maruz kaldığı hareketlere, kışkırtmaya, asitli, baltalı saldırılara rağmen soğukkanlılıkla mücadele eden emniyet güçlerimizi kutluyorum.

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KUMPAS YALANINA SARILIYORLAR

Bu vatan için, bu millet için toplumun esenliği, emniyeti için nasıl yüksek bir vazife bilinciyle mücadele ettiğinizin en yakın şahidiyim. Hal böyleyken, hırsı aklını esir almış kimi siyasilerin polisimizi mesnetsiz iddialarla rencide ettiklerini görüyoruz. Çıkmışlar, polisin suçüstü yaptığı rüşvet rezaletini aklamak için kumpas yalanına sarılıyorlar. Elimizde ‘şu kadar saatlik video kaydı var’ diyorlar. Sadece polislerimizi değil, rüşvetin peşine düşen hakim, savcılarımızı da töhmet altında bırakıyorlar. Bünyelerini sarmış yolsuzluk virüsünü temizlemek, rüşvetçilerle mücadele etmek yerine bu milletin tertemiz evlatlarının şerefiyle oynuyorlar. Bunun adı siyaset değildir, çamur at izi kalsın pişkinliğidir. Madem elinde 32 saatlik video kaydı var, sağda solda konuşacağına versene mahkemeye. Öyle ya, ortada size karşı kurulmuş bir kumpas varsa toplarsın delillerini, gidersin mahkemeye kumpasçılardan bunun hesabını sorarsın. Ama bunu yapmıyorsan, söylediklerini ispat edemiyorsan müfteri olarak anılmaktan kurtaramazsın. Rüşvetçileri adaletten kaçırmak için hiç kimse polise, yargı mensuplarına iftira edemez, hedef gösteremez. Biz buna izin vermeyiz. Bu kirli siyaset anlayışını reddediyoruz. Herkesi özellikle ana muhalefeti emniyet ve yargı camiasına karşı daha vicdanlı, daha özenli bir dil kullanmaya davet ediyorum.

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ACI DOLU DÖNEM KAPANIYOR

Bir yandan yolsuzluk çarklarını parçalarken; diğer yandan ülkemizi terör belasından kurtaracak adımlar atıyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizle acı ve gözyaşı ile dolu bir dönemi inşallah kapatacak; merkezinde kardeşliğin, huzurun, refahın, kalkınmanın olduğu dönemin kapılarını ardına kadar açacağız. 86 milyon hep birlikte, güven içinde kardeşçe yaşayacağız. Hiçbir sabotaj, hiçbir tahrik, hiçbir tuzak Türkiye’ye girdiği bu tarihi yoldan geri döndüremeyecek.”

ERZURUM KONGRESİ’NİN 106. YILDÖNÜMÜ... ERDOĞAN: EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresi’ne ilişkin, “Kongre’de ortaya çıkan şuur, azim ve kararlılık, bugün de birlik ve beraberliğimizin temeli, vatan ve bayrak sevgimizin sembolü, geleceğe yürüyüşümüzde en büyük gücümüzdür. Bu güçle, Türkiye Yüzyılı hedefine hızla ilerlemeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Temmuz 1919’da gerçekleştirilen Erzurum Kongresi’nin 106. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

“Aziz milletimizin özgürlük yolundaki azim ve kararlılığını tüm dünyaya duyuran ve istiklal mücadelemizin hedeflerinin ve ilkelerinin tespitinde belirleyici rol oynayan Erzurum Kongresi, Cumhuriyet’e uzanan yolun temel taşlarından biridir” değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, Erzurum Kongresi’nin, bölgesel bir kongre olarak planlanmasına rağmen milli iradenin vurgulandığı ulusal bir kongreye dönüştüğüne işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongre’de “Manda ve himaye kabul olunamaz” ilkesiyle milli sınırlar içinde vatanın bölünmez bütünlüğünün vurgulandığını anımsatarak, şunları kaydetti: “Kongre’de ortaya çıkan şuur, azim ve kararlılık, bugün de birlik ve beraberliğimizin temeli, vatan ve bayrak sevgimizin sembolü, geleceğe yürüyüşümüzde en büyük gücümüzdür. Bu güçle, Türkiye Yüzyılı hedefine hızla ilerlemeye devam ediyoruz. Erzurum Kongresi’nin yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yâd ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum.”

HATAY MESAJI

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay’ın anavatana katılışının 86’ncı yıldönümü mesajında da özetle şöyle dedi: “Hatay, sahip olduğu köklü tarihi, zengin kültürü ve stratejik önemiyle yüzyıllar boyunca Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olmuş, milli ve manevi değerleriyle daima ana vatan ile bütünleşmiştir. Gazi Mustafa Kemal, Hatay’ın anavatana katılması sürecini yalnızca bir toprak meselesi değil, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık ve bütünlük ülküsünün bir gereği olarak görmüş ve bu doğrultuda büyük bir diplomasi mücadelesi yürütmüştür. Gazi Mustafa Kemal ve Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen olmak üzere bu kutsal davada emeği geçen tüm devlet adamlarını, diplomatları ve bu uğurda mücadele eden herkesi rahmetle yâd ediyor; Hataylıları ve bütün vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.”