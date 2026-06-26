Polise güçlü destek

Haberin Devamı

Gölbaşı’ndaki Polis Akademisi Mezuniyet Töreni’ne katılan Erdoğan, özetle şunları söyledi: “20 gün sonra tarihimizin en alçak ihanetlerinden biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin onuncu yıl dönümünü idrak edeceğiz. Ruhlarını millet ve memleket düşmanlarına satan darbeci alçaklar o gece buradaki 51 vatan evladını kalleşçe şehit etmişlerdi. Şehadet şerbetini genç yaşta içen vakar ve cesaret timsali 51 şehidimize bugün bir kez daha yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

Polis Akademisi bünyesindeki 30 farklı okulda eğitimleri sona eren 13 bin 610 öğrencimizin mezuniyet coşkusuna şahitlik etmenin gururunu yaşıyoruz. Polis Akademisi Eğitim Merkezi’nden 531, Polis Meslek Yüksekokulu’ndan 2 bin 402 ve Polis Meslek Eğitim Merkezi’nden 10 bin 604 kardeşimiz bugünden itibaren emniyet teşkilatımızın saflarına katılacak. Ülkemizin huzur ve emniyeti için vazife üstlenecek bu evlatlarımızı tek tek kutluyor, her birine şimdiden görevlerinde başarılar diliyorum.

Haberin Devamı

11 ÜLKEDEN ÖĞRENCİ

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Akademiyi dereceyle bitiren evlatlarımızı özellikle kutluyorum. Gambiya, Irak, Kamboçya, Kırgızistan, Kongo Cumhuriyeti, Maldivler, Moğolistan, Ruanda, Somali, Tacikistan ve Yemen olmak üzere 11 ülkeden gelerek burada eğitim gören 43 misafir öğrencimizi de aynı şekilde tebrik ediyorum. Sizler çok önemli bir misyonu deruhte ediyorsunuz. Organize suç örgütlerinden uyuşturucu tacirlerine, trafik magandalarından siber çetelere, tarihi eser kaçakçılarından sokak vandallarına suçun ve suçlunun her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele edeceksiniz. Bazen en kriminal kişilerle ve yapılarla muhatap olacaksınız.

PUSULANIZ VİCDAN...

Fakat ne olursa olsun şunu asla unutmayacaksınız; pusulanız vicdan, gayeniz emniyet, hedefinizde adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız. Merhameti, ahlakı, hak ve hukuku gözetirseniz bu aziz milletin gönlünde müstesna bir yer tutarsınız. Her birinizin bu ilkeler ışığında ülkemize ve milletimize layıkıyla hizmet edeceğinden en ufak bir şüphe duymuyorum. Bizler de devlet olarak polislerimize ve güvenlik birimlerimize en güçlü desteği sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Yolunuzu da bahtınızı da inşallah hep açık eylesin diyorum.

Haberin Devamı

ÇALIŞMA KOŞULLARI

Zor, hassas ve mesuliyeti fevkalade yüksek bir görevi icra eden emniyet teşkilatımızın talep ve beklentilerini asla göz ardı etmiyoruz. Bu minvalde teşkilatımızın çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla iktidarlarımız döneminde pek çok adım attık. Özlük haklarından lojistik imkanlara, teknolojik altyapıdan insan kaynağına geniş bir yelpazede reform ve düzenlemeleri hayata geçirdik. Yakın zamanda uygulamaya aldığımız görev puanına dayalı atama sistemi de bunlardan biridir. Son olarak gazi Meclisimizde kabul edilip yasalaşan teklifle emniyet teşkilatı kanununda bir takım değişiklikler yapıldı. Personel yapısından eğitim ve denetim faaliyetlerine pek çok alanda önemli yenilikler getiren düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum.”