Polise görünce ağzını hırkayla kapattı, cezadan kurtulamadı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye normalleşme sürecine girerken, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve taksileri denetledi. Polis, minibüs ve taksileri durdurarak hem sürücüleri hem de yolcuları koronavirüse karşı alınan önlemlerle ilgili uyardı.

Polis, durdurduğu bir minibüste 2 kadının maske takmadığını gördü. Polisi gören bir kadın ise ağzını hırkasıyla kapatmaya çalıştı. Üzerlerinden kimlik çıkmaması üzerine emniyete götürülen ve isimlerinin B.K. ve Ç.A. olduğu öğrenilen 2 kadına, maske takmadıkları ve kimlik bulundurmadıkları için toplam 1446 TL idari para cezası uygulandı.