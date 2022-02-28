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Polise direnen arkadaşına tepki gösterdi: Sus artık sus

#ADANA#Polis#Müdahale
Polise direnen arkadaşına tepki gösterdi: Sus artık sus

Polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü Kasım Ö. ile arkadaşı Mustafa C., 5 kilometrelik takiple yakalandı. Kelepçe takılan Mustafa C. polise tepki gösterince Kasım Ö. arkadaşının ağzını “Sus artık sus” diyerek kapattı.

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Antalya’da polis ekipleri, önceki gece Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray Mahallesi’nde şüphelendikleri 07 CPU 98 plakalı otomobili durdurmak istedi ancak sürücü uyarıya aldırmayarak kaçtı. Otomobil, 5 kilometre ilerideki Yüksekalan Mahallesi 488 Sokak’ta motorize polis ekiplerince durduruldu. Ekipler, sürücü Kasım Ö. (48) ile arkadaşı Mustafa C.’yi (43) otomobilden indirerek kelepçeledi.

2.05 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Ekiplerin kelepçe taktığı Mustafa C., motorize polis ekiplerine bağırmaya başladı. Bu sırada Kasım Ö., arkadaşının ağzını kapatarak “Sus artık sus” dedi. Ekipler otomobilde arama yaptı. Gelen trafik polisleri de alkol muayenesi yaptı. Kasım Ö.’nün 2.05 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kasım Ö.’ye ’alkollü araç kullanma’, ’dur ikazına uymama’ ve ’trafiği tehlikeye düşürme’ suçlarından işlem yapılırken, yaklaşık 6 bin TL de ceza uygulandı. Trafik polisleri otomobili çekici ile parka çekti.

 

 

 

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#ADANA#Polis#Müdahale

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