Polise direndi parmağını ısırıp kopardı

#Polis Memuru#Uyuşturucu#Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2025 07:00

Üzerinde uyuşturucu madde bulunan C.B., gözaltına alınırken polis memuru B.K.’nin serçe parmağını ısırarak kopardı. Polis memuru tedaviye alınırken, şüpheli tutuklandı.

TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Fatih Caddesi’nde motosikletli polis timleri, önceki gece denetim yaptığı sırada durumundan şüphelendikleri C.B.’yi durdurdu. Ekiplerin C.B. üzerinde yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu bulundu. C.B. polis ekip aracına bindirilirken, polis memuru B.K.’nin serçe parmağını ısırarak kopardı. C.B., güçlükle polis aracına bindirildi.

ZORBA TUTUKLANDI

İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Polis memuru B.K. kopan parmağıyla birlikte önce Çorlu Devlet Hastanesi’ne, buradan İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Gözaltına alınan ve çeşitli suç kayıtları ortaya çıkan C.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

