Polise çarpıp görüntüleri sosyal medyadan paylaşmıştı... Gözaltına alınan kişi eski eş çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Polis Yaralanması#Sosyal Medya Skandalı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2025 22:24

AYDIN’ın Söke ilçesinde polis memuru Ali Korkmaz’a otomobiliyle çarparak yaralanmasına neden olan ve kazanın görüntüsünü “Trafik kazası, maalesef polis yaralandı” notuyla sosyal medya hesabından paylaşan A.A. gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Yenicami Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis memuru Ali Korkmaz, üniformasıyla evinin önüne gelerek otomobilinin bagajından eşya indirdiği sırada arkadan gelen A.A. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Korkmaz’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polis memuru bagajdan eşya indirdiği sırada otomobilin çarptığı anlar yer aldı. Ayrıca sürücünün, çarpmanın ardından kaputun üzerine düşen polis memurunu kısa süre araçla sürüklediği, daha sonra durarak kaput üzerinde bulunan Korkmaz’ın fotoğrafını çektiği anlar da kameralara yansıdı.

Sürücü A.A.'nın çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından “Trafik kazası, maalesef polis yaralandı” notuyla paylaştığı öğrenildi. Fotoğraf paylaşımının ardından gözaltına alınan A.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

Bu arada polis memuru Ali Korkmaz’ın, kazayı yapan A.A.’nın eski eşiyle evli olduğu bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

