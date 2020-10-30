Polise böyle sordu: İlk kez başıma geldi, parasını kim ödeyecek?

Aynı dakikalarda Cihangir Mahallesi’nde meydana gelen kazada ise, D-100 karayolu Küçükçekmece yönünde yan yolda giden bir otomobilin sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek, aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direk devrildi. Otomobilde bulunan 3 kişi şans eseri yara almadan kurtuldu. Araç sürücüsü Abdulmuttalip E., “İlk kez böyle bir şey başıma geldi” derken, polislere de devrilen direğin parasının kendisinden tahsil edilip edilmeyeceğini sordu.

İki kaza ile ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

