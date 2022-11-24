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Polise ateş açarak kaçmaya çalışan şüpheli bacağından vurularak etkisiz hale getirildi: 3 gözaltı

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#Bursa#Kaza#Polis
Polise ateş açarak kaçmaya çalışan şüpheli bacağından vurularak etkisiz hale getirildi: 3 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 04:31

Bursa’da gözaltına alınacağı sırada tabanca ile ateş açarak kaçmaya çalışan şüpheli Muhammet Emin A., polis ekiplerince bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Hastaneye götürüleceği sırada Muhammet Emin A.’nın ambulansa bindirilmesini önlemeye çalışan yakınları ile polis arasında çıkan arbedede 3 kişi gözaltına alındı.

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Olay, saat 23:30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Emirsultan Mahallesi’nde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aranması bulunan Muhammet Emin A.'nın 3’üncü Hamam Sokak'ta olduğunu ihbarı üzerine hareket geçti. Bölgeye giden ekipler, şüpheliyi gözaltına almak istediği sırada yakınları ile birlikte polise direnen Muhammet Emin A., yanında bulunan tabanca ile polis ekiplerine ateş açarak kaçmaya çalıştı. ‘Dur’ ihtarında bulunan polis ekipleri havaya uyarı ateşi açarak Muhammet Emin A. ile yakınlarının durdurmaya çalıştı. Ekipler bölgedeki sivil vatandaşları uzaklaştırarak bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Uyarılara uymayarak polise saldıran Muhammet Emin A., polis ekiplerince bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Ekiplerin takviye talebi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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ŞÜPHELİNİN YAKINLARI İLE polis EKİPLERİ ARASINDA ARBEDE ÇIKTİ

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Muhammet Emin A.’nın ambulansa bindirilmesini önlemeye çalışan yakınları, polise ve sağlık ekiplerine saldırmaya çalıştı. Yaşanan arbedenin ardından ambulansa bindirilen Muhammet Emin A., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polise mukavemette bulunan 3 kişi de gözaltına alındı.

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi. Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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