HABERLERGündem Haberleri

Polise 2. şark yok

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanı#Polis Atamaları#2026 Genel Atama
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2025 07:00

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 2026 yılında yapılacak genel atama döneminde personele zorunlu ikinci şark tebligatının yapılmayacağını söyledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Şehit Demet Sezen Konferans Salonu’nda 81 İl Emniyet Personel Şube Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Bakan Yerlikaya, özetle şunları söyledi: 

TEBLİGAT YAPILMAYACAK

“Standart kadro çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki ay bu çalışmamızı tamamlayarak açıklayacağız. Amacımız  tüm hizmet sathında polislerimizin dengeli dağılımını sağlayarak verimliliğimizi en üst seviyeye çıkarmak. 2025 yılı ‘Aile Yılı’ ilan edildi. Bu yıl eş durumu ve mazeret atamalarının her ay yapılmasını sağladık. 2026  genel atama döneminde personelimize zorunlu ikinci şark tebligatı yapılmayacak.” 

