Polise 2. şark yok

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Şehit Demet Sezen Konferans Salonu’nda 81 İl Emniyet Personel Şube Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Bakan Yerlikaya, özetle şunları söyledi:

TEBLİGAT YAPILMAYACAK

“Standart kadro çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki ay bu çalışmamızı tamamlayarak açıklayacağız. Amacımız tüm hizmet sathında polislerimizin dengeli dağılımını sağlayarak verimliliğimizi en üst seviyeye çıkarmak. 2025 yılı ‘Aile Yılı’ ilan edildi. Bu yıl eş durumu ve mazeret atamalarının her ay yapılmasını sağladık. 2026 genel atama döneminde personelimize zorunlu ikinci şark tebligatı yapılmayacak.”