Polis yolda kalan sürücünün otomobilinin lastiğini değiştirdi

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye gezerken lastiği patlayan sürücü yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine ekip, patlayan lastiği otomobilin yedek lastiği ile değiştirdi. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal medya hesabından o anların görüntülerini paylaşarak, "Polis her zaman ceza yazmaz. İnegöl’ümüzde lastiği patladığı için yolda kalan araç sürücüsüne yardım ederek lastiğini değiştiren polisimizi kutluyorum" ifadelerini kullandı.