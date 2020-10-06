MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPolis, yol uygulamasında 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi
GeriGündem Polis, yol uygulamasında 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ÇANKIRI (İHA)
Haber Giriş: 06.10.2020 - 14:56 | Son Güncelleme:

Polis, yol uygulamasında 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Polis, yol uygulamasında 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi
Abone Olgoogle-news

Çankırı'da polis ekiplerince yapılan yol uygulamasında 3 adet silah ve 1 adet bıçak ele geçirilirken, 3 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Asayiş Şubesi Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan yol uygulamasında, 3 adet tabanca ve 1 adet de bıçak ele geçirildi. Üzerlerinde ruhsatsız tabanca ve bıçak bulundurduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi emniyete götürüldü. Burada 6136 Sayılı Kanuna Muhalefetten (SKM) haklarında adli işlem başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle