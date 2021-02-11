Polis ve MİT'ten ortak çalışma! Canlı bomba düzeneği ile yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile MİT Başkanlığı’nın yaptığı istihbari çalışmalar sonucu büyükşehirlerde eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütü üyelerinin yasa dışı yollarla patlayıcı ve bomba materyalleri ile Türkiye’ye girdiğini tespit etti. Polis ekipleri ile MİT, teröristleri yakalamak için çalışma başlattı. Terör örgütü üyelerinin Nusaybin ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler, şüphelilerin kimliğini belirledi. 2’si Suriye uyruklu, 1’i Türk olan terör örgütü üyesi 3 kişi, takibe alındı. Teröristler yapılan takibin ardından ilçede düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.



EŞOFMAN ALTINDA ‘CANLI BOMBA’ PATLAYICILARI BULUNDU



Polisin yaptığı aramada Suriye uyruklu 2 kişinin üzerinde bulunan sigara paketlerindeki sigaraların içine gizlenmiş halde bomba ateşlemekte kullanılan, el yapımı 11 elektrikli kapsül ele geçirildi. 2 şüphelinin giydikleri eşofman altının lastik kısmına saklanmış halde, canlı bomba örgüt üyelerinin kullandığı saniyeli ve infilaklı 2 patlayıcı fitili ele geçirildi.



TUZAKLAMA BELGELERİ, BOMBA EĞİTİMİ GÖRÜNTÜLERİ



Türk vatandaşı olan örgüt üyesinin üzerinde yapılan aramada ise tuzaklama, sabotaj ve bomba yapımıyla ilgili bilgilerin yer aldığı belgeler, bomba eğitimi aldıkları ve bombaların patlatma anlarında çekilmiş videoların yer aldığı dijital materyaller ele geçirildi.



DEŞİFRE OLDUKÇA YÖNTEM DEĞİŞTİRDİLER



Terörle mücadeleyi aralıksız sürdüren Mardin polisi daha önce de Türkiye’ye sınırdan yasa dışı yollarla girmeye çalışan 4 Suriye uyruklu terör örgütü üyesini yakalamış, teröristlerden birinin ayakkabı tabanına bölmeler açarak, gizlediği yaklaşık 200 gram el yapımı plastik patlayıcı ele geçirmişti.



Yapılan bu operasyonun ardından PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütü üyelerinin yöntem değiştirerek yurda girmeye çalıştığı bildirildi.



TUTUKLANDILAR



Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorgularının tamamlanmasının ardından PKK terör örgütü üyesi 3 kişi, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından 3 terörist çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.