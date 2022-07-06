Polis ve mahalleli didik didik aradı, otların arasından çıktı

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Olay, Pamukkale ilçesine bağlı İstiklal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yaklaşık 10 kişilik yabancı uyruklu grup arasından çıkan tartışmada 17 yaşındaki K.A., koltuk altından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Olayın ardından şüpheliler mahallede etrafa dağılarak gözden kayboldu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, ağır yaralanan genci Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı.

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