Polis ve itfaiyeye saldıran 3 kişiye sosyal mesafeyi ihlalden para cezası

Bölcek Mahallesi Sarıtaş Sokak'ta oturan İ.Ş., H.İ. ve M.B., gece içlerinden birinin evinin bahçesinde alkol alırken ısınmak için ateş yaktı. Bu sırada alevler, evin duvarına sıçradı, küçük çaplı yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine adrese, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İ.Ş, H.İ. ve M.B., yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekiplerine saldırdı. Olaya müdahale eden polis ekiplerine de saldıran 3 şüpheli, çıkan arbedenin ardından gözaltına alındı.

Şüphelilerden aşırı alkollü olduğu belirtilen ve baygınlık geçiren birine ambulansta müdahale edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

SOSYAL MESAFE CEZASI

Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen 3 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari ceza kesildi. Görevli memurlara mukavemet ettikleri iddiasıyla şüphelilerin işlemleri sürüyor.