MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPolis ve itfaiye alarma geçti! Uyuyakalmış
GeriGündem Polis ve itfaiye alarma geçti! Uyuyakalmış
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Gökhan KESKİNCİ/ADANA (DHA)
Haber Giriş: 08.03.2020 - 12:26,Son Güncelleme:/

Polis ve itfaiye alarma geçti! Uyuyakalmış

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Adana'da sokak ortasında çalışır haldeki otomobilin direksiyonunda hareketsiz duran Ferhat B., ekipleri alarma geçirdi. İtfaiye erlerinin aracın sol arka kapı camını kırıp içeriye girmesiyle kendisine gelen Ferhat B.'nin vardiya çıkışı yorgun olduğu, bu yüzden direksiyon başında uyuyakaldığı belirlendi.

6
  • Direksiyon başında uyuyakalan sürücü, ekipleri alarma geçirdi
  • Direksiyon başında uyuyakalan sürücü, ekipleri alarma geçirdi
  • Direksiyon başında uyuyakalan sürücü, ekipleri alarma geçirdi
  • Direksiyon başında uyuyakalan sürücü, ekipleri alarma geçirdi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, saat 06.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi, Kiremithane Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında çalışır haldeki otomobilin yolu kapadığını gören vatandaşlar, uyarıda bulunmak için araca yaklaştı. Direksiyonda hareketsiz yatan kişinin uyarılara rağmen tepki vermediğini gören mahalle sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gelen ekipler cama vurup, sürücüye seslendi, ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri, aracın sol arka kapı camını kırıp içeri girdi. Bu sırada sürücü kendisine geldi. Adının Ferhat B. olduğu öğrenilen sürücü, itfaiye ve sağlık ekibine iyi olduğunu, herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığını söyledi.

GECE VARDİYASINDAN ÇIKMIŞ

Alkollü de olmadığı belirlenen Ferhat B.'nin çalıştığı fabrikada gece vardiyasından çıktığı, yorgun olduğu için direksiyon başında uyuyakaldığı belirlendi. Kontrol amaçlı ambulansta muayene edilen Ferhat B., daha sonra otomobiline binerek bölgeden ayrıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle