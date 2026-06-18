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Polis ve esnaf takımlarının tekmeli yumruklu kavgası: Olaya jandarma müdahale etti

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#Kavga#Darp#Maç
Polis ve esnaf takımlarının tekmeli yumruklu kavgası: Olaya jandarma müdahale etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 11:38

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen Kaymakamlık Futbol Turnuvası'nda polis ve esnaf takımları arasında çıkan kavgaya, jandarma ekipleri müdahale etti. Kavgada 1 kişi yaralandı.

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Hendek Kaymakamlığı tarafından bu yıl 20’ncisi düzenlenen futbol turnuvasında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Alaybey Lokantası takımları, Hendek Suni Çim Saha'da karşı karşıya geldi. Dün akşam oynanan karşılaşmanın 57'nci dakikasında iki takım oyuncuları arasında başlayan tartışma, tekme ve yumrukların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Arbede sırasında bazı taraftarlar da sahaya girdi.

Polis ve esnaf takımlarının tekmeli yumruklu kavgası: Olaya jandarma müdahale etti

Kavganın büyümesi ile jandarma ekipleri, olaya müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle kavga güçlükle sonlandırılırken, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Polis ve esnaf takımlarının tekmeli yumruklu kavgası: Olaya jandarma müdahale etti

 

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#Kavga#Darp#Maç

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