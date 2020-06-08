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Bahattin ALBAYRAK/KUYUCAK(Aydın), (DHA)
Haber Giriş: 08.06.2020 - 12:08,Son Güncelleme:

Polis uyuşturucu tacirlerini 30 dakikalık kovalamaca sonunda yakaladı

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Polis uyuşturucu tacirlerini 30 dakikalık kovalamaca sonunda yakaladı
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AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçan otomobilden yakalanacaklarını anlayınca inip, yaya olarak kaçmaya çalışan 2 şüpheliden biri, saklandığı dere yatağına halatla inen polis tarafından yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattıkları belirlenen 2 şüphelinin bulunduğu otomobili, 6 Haziran gecesi takibe aldı.

Polis, Karacasu ilçesine gelindiğinde, şüphelilere 'dur' ihtarında bulundu. Ancak, şüpheliler, durmayarak otomobille kaçmaya başladı. Yaklaşık 30 dakika süren kovalamaca sonunda, şüphelilerin bulunduğu otomobil, Yaylalı Mahallesi'nde sıkıştırıldı.

Yakalanacağını anlayan şüpheliler, otomobilden inip, yaya olarak kaçmaya başladı. Şüphelilerden D.S. (30), polis ekipleri tarafından yakalandı. Diğer şüpheli M.Ç. (40) ise Kuyucak Pazaryeri'nin alt kısmındaki dere yatağına indi. Ancak, polisler burada da M.Ç.'nin peşini bırakmadı. Halat yardımıyla dere yatağına inen polis, M.Ç.'yi de yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin üzerinde toplam 51 gram eroin ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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